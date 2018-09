Rettung: Pferde aus tiefem Morast befreit

Glück im Unglück: Zwei Pferde, die im tiefen Morast steckengeblieben waren, konnten am Mittwoch von der Feuerwehr Kleve befreit werden. Entdeckt hatte die Rösser in Not ein Landwirt. Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig und bedurfte einiger Großtechnik. Doch am Ende standen die beiden erschöpften Tiere glücklich wieder auf festem Boden.