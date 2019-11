Listerien bei Fleisch-Krone: Amt legt weiteren Standort still

Nach dem Entzug der Betriebszulassung am Standort Goldstedt hat das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gestern Fleisch-Krone das Ruhen der Betriebszulassung für den Standort in Essen (Landkreis Cloppenburg) angeordnet. Das sei das Ergebnis einer umfangreichen Betriebskontrolle. „Das Unternehmen konnte nicht belegen, dass positive Eigenkontrollbefunde auf Listerien in jedem Fall dem zuständigen Landkreis mitgeteilt worden sind“, heißt es in der Pressemitteilung des LAVES. Ob vor dem Ruhen der Betriebszulassung am Standort Essen möglicherweise mit Listerien kontaminierte Produkte in den Handel gelangt sind, prüfen die Behörden derzeit.