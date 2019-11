Listerienfund: Behörden stellen Strafanzeige gegen Fleisch-Krone

Nachdem am vergangenen Freitag bei einer Kontrolle Listerien in Rückstellproben der Firma Fleisch Krone festgestellt wurden, hatte das Landesamt für Verbraucherschutz angeordnet, dass Fleisch-Krone den Betrieb am Standort Goldenstedt im Landkreis Vechta einstellt. Scheinbar haben die Behörden den Fleischwarenhersteller schon länger im Visier. Der Landkreis Vechta betrachte Fleisch-Krone schon länger als "Betrieb mit erhöhtem Risiko“, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Verstöße auffällig geworden sei, so ein Landkreissprecher gegenüber dem NDR.

Die Listerien wurden in Fertig-Frikadellen entdeckt. Fleisch Krone hat daraufhin einen Rückruf der Produkte veranlasst.