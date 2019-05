Lüftungsanlage im Stall deaktiviert: Handy rettet Tiere vor Ersticken

Tiere kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Landwirt geht davon aus, dass ein unbekannter Täter die Lüftungsschalter manuell ausgeschaltet haben muss. Sowohl an den Eingangstüren als auch an den Fenstern konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Es wird vermutet, dass der Täter durch die Zugangstüren die Stallungen wieder verließ. Diese Tür war bei Tatentdeckung nur angelehnt, jedoch von der Schließung her in der "verschlossenen" Stellung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden.