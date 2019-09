Majas Agrarweltreise

Was Praktisches machen und die Welt sehen. Maja war schon als junges Mädchen klar, dass sie Landwirtin werden möchte. Also hat sie nach dem Abi gleich Landwirtschaft studiert. Danach hat sie in einer Social Media Abteilung eines landwirtschaftlichen Unternehmens gearbeitet. Das ist jetzt genau zwei Jahre her. Bis hierhin war für sie immer ziemlich klar, was sie in ihrem Leben machen möchte und sie dachte, dass der Beruf in Berlin genau das Richtige ist.

Doch nach einer gewissen Zeit hat sie festgestellt, dass sie mehr braucht. Nach einigen Überlegungen fasste sie den Entschluss, eine Agrarweltreise zu unternehmen. Warum und wie sie das anpackt, darüber berichtet sie in ihrem Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.