Mangelhafte Ladungssicherung auf Traktor: 2.200 Liter Wein ausgelaufen

Ein Traktor mit zwei Anhängern, auf denen Weincontainer transportiert wurden, befuhr am Dienstagvormittag den Kreisel der L 516/K6 in Edenkoben in Rheinland-Pfalz. Als er anschließend nach rechts abbiegen wollte, kippten zwei Container von seinem Anhänger, berichtet die Polizeiinspektion Edenkoben.

Der Grund: Mangelhafte Ladungssicherung, so die Beamten.