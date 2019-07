Mangelnde Bremswirkung: Landwirtschaftliche Fahrzeuge gestoppt

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven berichtet, stellten die Beamten am Montagmorgen im Rahmen von Verkehrskontrollen in Dorum in Niedersachsen einige mangelhafte beziehungsweise verkehrsuntüchtige Fahrzeuge fest. So war bei einem mitgeführten Anhänger die Auflaufbremse deaktiviert.

Eine genauere Überprüfung vor Ort ergab, dass die gesamte Bremseinrichtung, auch bei aktivierter Auflaufeinrichtung, keinerlei Bremswirkung erzeugte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.