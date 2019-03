Mecklenburg-Vorpommern: Nandus und Touristen verärgern Landwirte

In Mecklenburg-Vorpommern am Ratzenburger See lebt die einzige wildlebende Population der Nandus in Europa. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist ihre Population laut jüngster Zählung im Herbst 2018 auf 560 Tiere angestiegen - doppelt so viele Tiere wie im Frühjahr 2018. Alle stammen von einer Handvoll Nandus ab, die um die Jahrtausendwende aus einem Gehege bei Lübeck ausgebrochen sind.

Deshalb kommen immer mehr Touristen, um den südamerikanischen Laufvogel zu sehen. Dabei stampft so manch einer mitten über Felder und Weiden. Der Ärger der Landwirte ist groß.