Mehrere Personen bei Rettung von über 70 Rindern verletzt

In diesem Fall sehen wir einen einseitigen Abrieb der Lauffläche an der Innenseite. Als Ursachen hierfür kommen nicht optimale Einstellwerte in der Achsgeometrie (zum Beispiel Nachspur) infrage. Empfehlenswert ist eine Überprüfung der Achsgeometrie und eine Einstellung möglichst nahe "null".