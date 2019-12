Melkrobotertausch bei Landwirt Bützler

Landwirt Bützler hat nach knapp zehn Jahren seine drei Melkroboter ausgetauscht. Seine alten Lely Astronaut 3 next liefen zwar noch gut, dennoch hat er ein Angebot bekommen, das er nicht ausschlagen konnte. So tauschte er sie also gegen die neueste Generation Lely Astronaut 5. Durchgezogen hat er das ganze an einem Tag im fliegenden Wechsel - der Betrieb musste ja schließlich weiterlaufen. Wie das alles genau abgelaufen ist und wie er den Wechsel möglichst effizient geplant hat, verrät er in seinem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.