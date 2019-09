Millionendeal: Britischer 13.400 ha-Betrieb verkauft

"Der Verkauf verdeutlicht, dass großes Vertrauen in den britischen Agrarsektor besteht", heißt es zumindest von den Maklern, die am Kauf beteiligt waren. Der Käufer, "Rubigus and Belport", ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Großbritannien. Finanziert wurde der Kauf jedoch auch von europäischen Investoren. Der Wert des Pfunds ist aktuell gering.