Millionenschäden: Großbrände auf Agrarbetrieben

Ebenfalls am Samstag fiel in Dülmen in Nordrhein-Westfalen ein Pferdehof den Flammen zum Opfer. Gegen 18:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bauernschaft von Merfeld zu einem Brand eines Stalls alarmiert. Es brannte im Dachbereich eines Stallgebäudes mit angrenzendem Wohngebäude, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Dülmen.

Die Gebäude waren zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert und es befanden sich keine Menschen und Tiere in Gefahr. Bei der Evakuierung der in den Ställen befindlichen Pferde verletzten sich insgesamt vier Personen.