Miss agri 2018: Die schönsten Französinnen in der Landwirtschaft

Die Wahl zur "Miss agri 2018" fand bereits im Dezember 2017 statt, abgestimmt wurde auf Facebook. Um mitzumachen, mussten die insgesamt 94 Finalistinnen in der landwirtschaftlichen Praxis tätig, Tochter eines Bauern in Frankreich sein oder auf eine Agrar-Schule/Uni gehen. Die Gewinnerin bei den Erwachsenen ab 18 Jahren heißt in diesem Jahr Mathilde Gouttenoire. Die 19-jährige Landwirtstochter macht eine Ausbildung zur Landmaschinenmechanikerin und nahm am Wettbewerb teil, um zu zeigen, dass auch Frauen einen Platz in der Landwirtschaft haben. © Concours Miss et mister agri 2018