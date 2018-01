Vom 7. bis 10. Juni 2017 fand wieder die weltweit größte Forstmesse, die Elmia Wood in den Wäldern südlich der Stad Jönköping in Schweden statt. Fast 42.000 Besucher erlebten trotz widriger Wetterbedingungen eine einzigartige Messe, an der 555 Aussteller aus 28 Ländern teilnahmen. © Benedikt Rodens