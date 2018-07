Müllsack beschädigt Mähdrescher

Ein Landwirt fuhr mit einem Mähdrescher über den großen Sack, in dem unter anderem Fahrradteile lagen. Dabei gelangten diese in das Schneidwerk, das dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden summiert sich auf rund 3000 Euro. Nach Angaben der Beilngrieser Polizei hatte der Täter den Sack auf dem Feld entsorgt, ohne offenbar die Folgen zu bedenken.