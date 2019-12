Muhen der Kühe verrät betrunkenen Traktordieb

Der Mann steht zudem in Verdacht vor dem Unfall in Markertshofen bereits in Obersontheim mit seinem PKW einen Unfall verursacht zu haben. Auch wird derzeit überprüft ob eine Sachbeschädigung an einer Baustelleneinrichtung in Markertshofen, bei der Sachschaden im Wert von rund 1.500 Euro entstand, dem 30-Jährigen vorgeworfen werden kann.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Treiben des Betrunkenen dauern an. Dem 30-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen der Unfälle sich mit dem Polizeirevier unter der Rufnummer 07951-4800 in Verbindung zu setzen.