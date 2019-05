Mysteriös: Mann tot in Güllegrube gefunden

Ein seit Montagabend vermisster Mann ist am Dienstag tot in einer Güllegrube in Rheinland-Pfalz gefunden worden, berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz. Eine Obduktion soll heute Klarheit in den Fall bringen.

Bis das Ergebnis vorliegt, wollen sich Staatsanwaltschaft und Polizei nicht weiter über die genauen Umstände äußern, so die Zeitung Die Rheinpfalz.