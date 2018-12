Nachfolger gesucht: Wer übernimmt den Hof?

Video-Tipp

Es fehlt ein Nachfolger für den Familienbetrieb. Zwei Familien haben Interesse den Riegenhof zu übernehmen und treten zum Probearbeiten an.

Seit vier Generationen ist der Riegenhof in Schwäbisch Hall in Familienhand. Die nächste Generation hat sich gegen die Übernahme des Familienbetriebs entschieden. Ein Nachfolger muss her. Eine Vermittlerin hat zwei Familien ausfindig gemacht, die einen landwirtschaftlichen Betrieb suchen.

Das Südwestdeutsche Fernsehen hat die Familien beim Probearbeiten auf dem Riegenhof begleitet.