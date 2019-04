Der nächste Dürresommer droht

Trockenheit

am

In den neuen Bundesländern ist die Bodenfeuchte so niedrig wie im Juli 2018. In Mecklenburg-Vorpommern appelliert das Ministerium, Bodenbearbeitungsmaßnahmen den Witterungsbedingungen anzupassen. Was glauben Sie? Steht uns die nächste Dürre bevor? Kommentieren Sie mit!