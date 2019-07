Die nächste Hitze- und Unwetterwelle rollt an

Anfang der Woche bleibt es zunächst sonnig bis locker bewölkt. Bis zum Mittwoch steigen die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 37 Grad. Nur der Küstenbereich und der äußerste Nordosten bekommen nicht ganz so viel Hitze ab. Die Nächte liegen in weiten Gebieten bei bis zu 22 Grad.

Ab Donnerstag kommen zu den hohen Tages- und Nachttemperaturen örtlich heftige Gewitter mit Hagelgefahr hinzu.

Ab Freitag sinken die Temperaturen ein wenig, so dass am Tag nur noch mit bis zu 33 und in der Nacht bis zu 21 Grad gerechnet werden muss. Aber auch das nächste Wochenende bleibt hochsommerlich.