Nächstenliebe: Bäuerin spendet Fremdem Stammzellen

Die 26-jährige Theresa Ostermeier sah es als ihre Pflicht an, einem sterbenskranken Engländer zu helfen, als sie den Anruf der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) bekommt. Die Freundin eines Landwirts hatte sich 2017 an der Uni bei der DKMS als Spenderin registrieren lassen. Ein Test ergab, dass sie eine geeignete Spenderin für den an Blutkrebs erkrankten Engländer sei. Kurz vor Weihnachten ließ sie sich Stammzellen entnehmen.