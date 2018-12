Nagelattacke: Zweiter Anschlag auf Landwirtsfamilie

Ein Landwirt aus Pähl im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau musste in dieser Woche gleich zwei Sabotagefälle auf seinem Betrieb feststellen. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten unbekannte Täter Nägel in das Futtersilo des Landwirtschaftsbetriebes gemischt. Agrarheute berichtete. Tags darauf folgte der nächste Anschlag.