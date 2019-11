Nahrung oder Naturschutz - Umkämpfte Felder und Wiesen

Das Thema der Podiumsdiskussion war provokant gewählt: "Umkämpfte Felder und Wiesen: Die Natur schützen oder Lebensmittel produzieren". Und die Besetzung des Podiums ließ weit entfernte Standpunkte ahnen. Nicht zuletzt warf die bevorstehende landwirtschaftliche Großdemonstration in Berlin ihre Schatten voraus.

Unschwer zu raten also, dass beim Media Club von Corteva Agriscience am Montag in der Berliner Kalkscheune heiß diskutiert wurde.