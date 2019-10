Von NDR bis ORF: Die Gewinner des CeresAwards im TV

Lutz Philipp Decker, Gewinner der Kategorie Manager: Der Standort des Hofs Decker in Bierbergen am Rande der Hildesheimer Börde ist eigentlich untypisch für Milchviehhaltung: viel Acker, wenig Grünland. Doch schon früh hat sich der 41-jährige Landwirt Lutz Philipp Decker für den Ausbau der Milchviehhaltung entschieden. Heute stehen 265 Kühe plus Jungvieh in seinem luftigen und lichtdurchfluteten Laufstall.

Jens van Bebber, Gewinner der Kategorie Geschäftsidee: Dass sich Tierwohl, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit in der Schweinehaltung unter einen Hut bringen lassen, zeigen Jens van Bebber und Katja Bodenkamp mit ihrer Geschäftsidee. Unter dem Markennamen „Dukes of Berkshire“ produziert und vermarktet das Landwirtspaar aus Samern in der Graftschaft Bentheim gemeinsam mit Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette Schweine aus besonders artgerechter Haltung.

