Netzausbau: Landwirt nutzt Internet bei McDonalds

Auf vielen Höfen reicht die Übertragungsgeschwindigkeit nicht aus, um den Antrag online zu senden. So zum Beispiel auch bei der Agrargenossenschaft Am Kuhberg im sächsischen Coschütz. Hier reicht die Internetverbindung nicht aus, um die Antragsunterlagen zu verschicken. Der Vorstandsvorsitzende Daniel Hirsch hat eine pragmatische Lösung gefunden. Er geht zu McDonalds, um seinen Antrag abschließend zu bearbeiten und zu senden. In dem Schnellrestaurant habe er eine Stunde kostenloses WLAN und gegenüber des Betriebsstandorts sei das Internet viermal schneller, sagte er gegenüber der Freien Presse.