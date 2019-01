Neue TV-Serie: Die "Trecker Babes"

Die Dokumentation begleitet Frauen bei ihrem Arbeitsalltag in einer vermeintlichen Männerdomäne. Sie alle sitzen beruflich hinter dem Steuer eines Traktors oder Baggers - von der Landwirtschaft bis hin zu diversen Baustellen. So soll der Zuschauer hautnahe und authentische Einblicke in die tagtäglichen Herausforderungen der Damen erhalten, wie der Vermarkter SevenOne Media erklärt. Man erfahre von Anekdoten und Geschichten rund um das Arbeiten in Berufsfeldern, die von Männern dominiert sind.

Vorerst habe man zwei Ausgaben der "Trecker Babes" produziert, die am 03. und 10. März zur besten Sendezeit zu sehen sind.