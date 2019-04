Neuer Glanz fürs alte Fass

Landwirt Bützler ist hier auf agrarheute wohlbekannt - und zwar über die agrarheute-Grenzen hinaus. So wandte sich der Geschäftsführer eines Güllefass-Herstellers an den Landwirt. Ihm sei aufgefallen, dass die Aufkleber auf Bastis Güllewagen nicht mehr vollständig sind. Also hat er ihm neue Aufkleber geschickt, die Basti natürlich gleich auf sein Fass geklebt hat. Außerdem hat er sich in der Produktionsstätte des Güllefass-Herstellers umgesehen und dabei einiges entdeckt. Was genau, zeigt er in seinem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld. Zudem gibt's ein Video vom Anbringen der neuen Aufkleber.