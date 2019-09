Neues von Case IH, Agrarumweltpaket, Getreidepreise im Sinkflug

Teil des Agrarumweltpaketes ist, dass im kommenden Jahr 6 % der Direktzahlungen in die zweite Säule fließen. Bisher beträgt die Umschichtung 4,5 %. Das entspricht – wie vorab berichtet – in der Summe einem Transfer von 75 Mio Euro. Dazu soll das Direktzahlungen-Durchführungsgesetz noch in diesem Jahr angepasst werden. Der Satz von 6 % gilt nur für 2020, dem letzten Jahr der aktuellen Förderperiode. Kabinett beschließt umstrittenes Agrarumweltpaket