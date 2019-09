Neues Outdoor-Smartphone von Gigaset

Das GX290 erhält mit einer IP68 Zertifizierung in Punkto Wasser- und Staubfestigkeit die höchstmögliche Klassifizierung. Die Zahl Sechs gibt dabei an, dass das Smartphone staubdicht ist. Die Zahl Acht steht für den Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen. Um das Smartphone vor Stößen und Herunterfallen zu schützen, wird das Zwei-Komponenten TPU Spritzguss-Gehäuse von einem Metallrahmen verstärkt. Im Display wurde Gorilla® Glas der dritten Generation verbaut. Hier ist allerdings zu erwähnen, dass es das robuste Glas inzwischen auch schon in der vierten, fünften und sechsten Generation gibt.

Für eine lange Laufzeit soll der 6.200 mAh starke Akku des Gerätes sorgen. Laut Hersteller reicht das für eine Standby-Zeit von 550 Stunden oder einer Sprechzeit von bis zu 24 Stunden. Neben dem Aufladen über den USB-C Anschluss, kann das Smartphone auch kabellos in rund drei Stunden vollständig geladen werden. Die USB On The Go - Funktion macht das Smartphone außerdem zur Power Bank, was das Aufladen externer Geräte ermöglicht.