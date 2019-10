NutriScore: Klöckner führt neues Label ein

Das Modell lässt keine Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Nährwerte zu. "Verbraucher erwarten vor allem aber eine zusammenfassende Bewertung, die schnelle Orientierung gibt", sagt Klöckner. Weitere Informationen könne man weiterhin der Nährwerttabelle und der Zutatenliste entnehmen.

Für viele Verbraucher erscheine es bisher schwer, beim Thema gesunde Ernährung vieles richtig zu machen und sich sicher bei der schnellen Kaufentscheidung zu fühlen, sagt die Ministerin. Und das gerade in einer Zeit, in der vermehrt zu Fertigprodukten gegriffen werde. "Das hat gesundheitliche, aber auch volkswirtschaftliche Folgen, die ich nicht hinnehmen will", so Julia Klöckner. Für den deutschen Markt werde sie zeitnah die rechtliche Grundlage für die Verwendun von NutriScore schaffen und den Kollegen des Kabinetts zur Zustimmung vorlegen.