Nutzhanf im Wert von rund 50.000 Euro von Feld gestohlen

Eine Plantage für Nutzhanf in der Treburer Straße im hessischen Geinsheim geriet in der Nacht zum Montag in das Visier von Kriminellen, wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet.

Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt auf das Gelände der Plantage und ernteten anschließend eine große Fläche Hanf ab.