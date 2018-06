Mit dem Oldtimer-Traktor durch Europa

Video

25.378,4 Kilometer in 5 Monaten - damit hält Hubert Berger aus Unterdießen in Bayern den Weltrekord für die längste Traktorreise.

Im Mai 2016 begibt sich Hubert Berger auf die Reise seines Lebens - er will mit seinem selbstrestaurierten Eicher-Traktor (Baujah 1970) die Welt umrunden. In der Ukraine ging ihm das Geld aus, also plante er kurzerhand um und machte aus seiner Welt- eine Europareise. Den Weltrekord für die längste Traktorreise hält er trotzdem: in gut 5 Monaten legten er und sein Eicher 25.378,4 Kilometer zurück und durchquerten zusammen 36 Länder.