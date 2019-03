Online-Dating: Tipps für erfolgreiches Flirten im Netz

Dein Profil sollte dem Anderen vor allem Anknüpfungspunkte für Fragen geben. Erzählen Sie etwas über sich. Was ist Ihre Leidenschaft? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was zeichnet Sie aus? Wie leben Sie? Eine Prise Humor kommt dabei immer gut an.

Laden Sie ein aktuelles, ansprechendes Profilbild hoch. Profile mit Bild bekommen deutlich mehr Anfragen als Profile ohne Bild. Vermeiden Sie Bilder, die unscharf sind oder auf welchen Sie mit einer anderen Person zu sehen sind. Pass- oder Bewerbungsfotos sind eher ungeeignet. Laden Sie weitere Schnappschüsse aus Ihrem Leben hoch, z.B. bei der Arbeit auf dem Hof, bei Freizeitaktivitäten, Urlaubsbilder etc.

Auf zu-zweit.de finden Sie Tipps für das perfekte Profilbild.