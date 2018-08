Online-Voting zur "Agrar-Familie 2018" startet heute

Damit auf dem Hof Brunner alles rund läuft, halten die drei Generationen fest zusammen. Angepackt wird, wo Not am Mann ist, egal ob in der klassischen Landwirtschaft mit Muttersauenhaltung, Ackerbau und Energieerzeugung, beim Wohl der Gäste, die sich in den Gruppenunterkünften auf dem Hof erholen, oder beim Zubereiten der schwäbischen Spezialitäten für das Landfrauen-Catering. © privat