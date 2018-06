Parkknöllchen gesammelt: Besitzer eines Fendt gesucht

Wie das Polizeipräsidium Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen mitteilt, wird aktuell der Besitzer eines grünen Treckers der Marke Fendt gesucht. Einer Zeugin fiel der Schlepper mit Wittlicher Kennzeichen (WIL) am Samstag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof an der Große-Perdekamp-Straße auf.