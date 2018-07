Pflügen im Wettkampf

Videotipp

In der deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) in Nienburg pflügen Technik Begeisterte um die Wette. Jeder will den Landesentscheid für sich entscheiden. Wer wird gewinnen?

am

In der deutschen Lehranstalt für Agrartechnik in Nienburg pflügen Technikbegeisterte um die Wette. Es geht nur um eine Frage: Wer kann am besten Pflügen? Landwirt Lars Wille aus Hanstedt in Niedersachsen ist dabei und stellt sich der besonderen Herausforderung. Der 20-Jährige will unbedingt beim Landesentscheid der Leistungspflüger gewinnen. An den Start geht er mit einem getunten Sportpflug, der einige 1.000 Euro wert ist.

Auch der Lohnunternehmer Marco Winkelmann bereitet sich auf den Wettkampf vor. Er will mit einem Standard Vierschar-Pflug antreten. Der 23-Jährige fährt zum vierten Mal zum Landeswettbewerb. Sein bestes Ergebnis war bisher der 3. Platz im Landesentscheid.