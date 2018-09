Pflüger-Weltmeisterschaft: Diese Länder pflügten am Besten

Am 1. und 2. September kämpften 53 Leistungspflüger aus 27 Nationen um dem Weltmeistertitel. Die Weltmeisterschaft im Leistungspflügen wurde dieses Jahr in Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg in zwei Kategorien ausgetragen, dem Beetpflügen und dem Drehpflügen. Es galt, in einer vorgegebenen Zeit eine Parzelle von 0,2 ha möglichst akkurat zu pflügen.

Bei den Beetpflügern setzte sich Eamonn Tracey aus Irland vor Thomas Debes aus Frankreich und Ian Wooley aus Neuseeland durch.

In der Kategorie Drehpflügen gewannt Thomas Cochrane aus Nordirland vor John Whelan aus Irland und Marco Angst aus der Schweiz. Die deutschen Teilnehmer Florian Sander (Beetpflügen) und Sebastian Murkowski (Drehpflügen) landeten in der Gesamtwertung auf den Plätzen 14 und 11.