Pflüger-WM: So ackerte der deutsche Beetpflüger

Video

am

2018 fand die Weltmeisterschaft im Leistungspflügen wieder in Deutschland statt. Am 1. und 2. September ackerten 27 Nationen auf dem Gut Einsiedel in Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg um die Wette. Florian Sander hat sich mit den Gewinn der deutschen Meisterschaft 2016 dafür qualifiziert. Wir haben ihn mit der Kamera bei der WM begleitet.