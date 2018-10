Plötzlich Feuer gefangen: Traktor in Flammen

In Voerde am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen wurde gestern Nachmittag ein Traktor inklusive Anbaugerät (Pöttinger) durch ein Feuer komplett zerstört, wie die örtliche Feuerwehr meldet.

Aus noch ungeklärter Ursache fing die Landmaschine während der Arbeit auf einem Acker plötzlich an zu brennen.