Polizei durchsucht Hof nach 50 Sabotage-Fällen an Feldhäckslern

Sabotage

Symbolbild: Dieser Bolzen wurde in Nordrhein-Westfalen in einem Feld versteckt. © ah/Kreispolizeibehörde Borken

am

Die Polizei führte am Freitag eine groß angelegte Durchsuchung in Niedersachsen durch. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Feldhäckslern.

Heute Morgen kam es in Neuenkirchen in Niedersachsen zu einer groß angelegten Durchsuchung auf einem landwirtschaftlichen Hof durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diepholz. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, welches die Polizei bereits seit Längerem in Atem hält, berichten die Beamten.

Täter versteckt Edelstahlbolzen in Maisfeldern Seit dem Jahr 2010 ermitteln Polizeikräfte des Kriminalermittlungsdienstes Sulingen gemeinsam mit dem Zentralen Kriminaldienstes Diepholz aufgrund von über 50 Sachbeschädigungen an Feldhäckslern. Der Schwerpunkt der Taten befindet sich dabei im Raum Sulingen, so die Polizei. Der oder die Täter nutzen bei der Tatbegehung nichtmagnetische Edelstahlbolzen, welche in Maisfeldern versteckt werden.

Metallstücke gefährden Mensch und Maschine Die Edelstahlbolzen werden von den Metalldetektoren, die nur magnetische Gegenstände erfassen können, nicht erkannt. Dadurch werden die Bolzen in den Arbeitsgang der Maschinen eingezogen und richten dabei erhebliche Schäden an. In den Maschinen abgerissene und durch den Arbeitsprozess ausgeworfene Metallstücke des Messers sind in der Lage, in der Nähe befindliche Personen zu gefährden und schwer zu verletzen, warnt die Polizei weiter.

800.000 Euro Schaden durch Sabotage Bislang ist es glücklicherweise zu keinem Personenschaden gekommen. Dennoch erlitten viele Lohnunternehmer erhebliche Geldeinbußen, berichtet die Polizeiinspektion Diepholz. Der seit 2010 verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 800.000 Euro.

Beweismitteln sichern: Mann unter Tatverdacht Der Fokus der Ermittlungen richtet sich laut Polizeibericht derzeit gegen einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Neuenkirchen. Ziel der Durchsuchung sei es gewesen, den bestehenden Tatverdacht mithilfe von Beweismitteln zu erhärten, aber auch entlastendes Beweismaterial sicherzustellen. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, welche in den kommenden Wochen untersucht werden, erklärt die Polizei abschließend.

Mit Material von Polizeiinspektion Diepholz