Polizei schnappt Transporter mit gestohlenen Pflanzenschutzmitteln

Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund kontrollierten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Transporter (Fiat) mit polnischem Kennzeichen auf der Umleitungsstrecke der A20 in Langsdorf. Dabei entdeckten sie diverse Kanister mit Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 5.000 Euro.