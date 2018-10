Polizei sucht Kuh mit Hubschrauber und Drohne

Düngen mit Traktorabgasen - kann das funktionieren?

Ein Gebläse leitet die Traktorabgase in den Boden. Dort sollen die Auspuffgase als Dünger wirken in dem sie Mikroorganismen aktivieren. Der BR-Rundfunk frägt "Schnapsidee oder umweltfreundliche Innovation?" und klärt in seinem Beitrag, ob das funktionieren kann.