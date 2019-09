Pony säugt verstoßenes Kalb

Video-Tipp

am

Bauer Heiner Junk aus dem Landkreis Rotenburg in Niedersachsen hat so etwas auch noch nie erlebt. Nachdem das frisch geborene Kalb Karl von seiner Mutter nicht angenommen wurde, wollte er es von der Weide tragen. Plötzlich spielte das Pony Elfie, das auf der Weide graste, verrückt. „Die ist völlig ausgeflippt und hat einen richtigen Krach gemacht", erzählt der Bauer dem Bremer Regionalmagazin buten un binnen. Erst als er das Kalb auf der Weide ließ, beruhigte sich das Pony. Kurze Zeit später hatte Elfie den kleinen Karl adoptiert. Es kam sogar zum Milcheinschuss bei der Adoptivmutter, so dass Elfie das Kalb nun sogar säugt.