Preissteigerung: Deshalb wird Brot teurer

Laut Verband Deutscher Großbäckereien werden die Verbraucherpreise für Brot und Brötchen steigen. So mancher Verbraucher vermutet dahinter gestiegene Getreidepreise durch die Ernteausfälle in Folge der Dürre. Doch dahinter stecken andere Kostentreiber. Zu Buche schlagen würden vor allem Mehrkosten durch die Lkw-Maut, höhere Löhne sowie gestiegene Hygiene- und Qualitätsstandards. Höhere Getreidepreise seien natürlich zu spüren, aber „nicht so krass“, sagte die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Ulrike Detmers, am Mittwoch in Frankfurt.