Protest: Landwirte blockieren Tour de France

Aus Protest haben verärgerte Landwirte gestern im Süden von Frankreich mit einer Aktion die 16. Etappe der Tour de France gestört, meldet Agra Europe (AgE). Etwa 30 Kilometer nach dem Startpunkt in Carcassonne hatten sie Heuballen auf der Fahrbahn platziert.

Landwirte organisieren Maislabyrinth und Infostände

Der französische Bauernverband (FNSEA) hatte vor dem Start der Tour de France auf seiner Homepage noch verkündet: "Die Landwirte lieben die Tour". So wurden auch an verschiedenen Plätzen der Rundfahrten Aktivitäten wie ein Maislabyrinth, Informationsstände, Musikdarbietungen oder die Verpflegung mit regionalen Agrarprodukten organisiert, so AgE.