Protestaktion: Polizei umstellt und räumt Fleischverarbeitungsbetrieb

Wie die Kantonspolizei Solothurn berichtet, kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz wegen einer Protestaktion bei einem Fleischverarbeitungsbetrieb in der Schweiz. In der Nacht hatten sich über 130 Personen bei dem Unternehmen in Oensingen versammelt.

Laut Schweizer Bauer handelt es sich dabei um einen Standort der Bell Food Group, an dem Tiere geschlachtet werden und Frischfleisch verarbeitet wird.