Psychische Belastung: Hier finden Landwirte Beratung und Hilfe

"Das vorherrschende Thema bei den Sorgentelefonen und in der Familienberatung ist nach wie vor der Generationenkonflikt auf den Höfen", sagte Constanze Brinkmann von der Familienberatung in Niedersachsen. Regelmäßig gehe es auch um Probleme in Ehe und Partnerschaft.

Betreiber von Sorgentelefonen und Familienberatungen berichten von zunehmenden Anfragen. Insbesondere in der Winterzeit klingeln die Apparate der Berater öfter im Rest des Jahres, meldet der Landesbauernverband Niedersachsens. Es rufen dabei deutlich mehr Frauen als Männer an.

Landwirte in Not: Ansprechpartner finden

Landwirtschaftskammern, Bauernverbände und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter sowie kirchliche Einrichtungen bieten für solche Fälle Hilfsangebote wie Beratungen und Sorgentelefone. In der Zusammenarbeit hat sich das Netzwerk „Landwirte in Not“ gebildet. Eine Liste von Ansprechpartnern in den einzelnen Bundesländern hat beispielsweise der „Bäuerinnentreff“ zusammengestellt. Die Berater hinter den Hotlines sind darauf geschult, Symptome zu erkennen und Kontakt zu Hilfestellen herzustellen.

Ein neues, zunehmend wichtiger werdendes Arbeitsfeld ist die Prozessberatung der Landwirtschaftskammer. „Die Landwirtschaftskammer selbst berät nicht im medizinischen Bereich. Die Mitarbeiter geben aber beispielsweise konkrete Hilfestellungen, wenn Betriebe in finanzielle Not geraten sind“, so Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.