Quotenfete: Die größte Landjugendparty des Universums

Die Quotenfete der Landjugend feierte dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Deutschlands größte Landjugendparty am 24. November war restlos ausverkauft. 8.000 Feierlaunige brachten die ÖVB-Arena in Bremen zum Beben. Wie das aussah, sehen Sie in dem Quotenfete-Video. Der Vorverkauf für 2019 hat auch schon begonnen.