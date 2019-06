Rätsel: Äußerst mysteriöser Krater in Feld entdeckt

Eine Entdeckung auf einem Acker stellt Polizei und Anwohner in Limburg in Hessen aktuell vor ein Rätsel. Am Sonntag gegen 17.20 Uhr wurde in einem Feld im Bereich von Limburg-Ahlbach ein Krater gemeldet.

Bei der ersten Nachschau durch eine Streife wurden die Ausmaße von etwa 10 Metern Durchmesser und einer Tiefe von etwa 4 Metern festgestellt, meldet das Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden.