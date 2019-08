Der Regenwald brennt: Ist die Landwirtschaft schuld?

Die grüne Lunge der Erde brennt. Große Flächen des Amazonasregenwalds stehen in Brasilien in Flammen. Das brasilianische Raumfahrtforschungszentrum Inpe teilte mit, dass die Zahl der Waldbrände insgesamt deutlich zugenommen hat. Allein in diesem Jahr gab es bereits 72.843 Waldbrände in Brasilien – das sind 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und die meisten seit Beginn der Waldbrandaufzeichnungen 2013. Allein seit vergangenen Donnerstag seien 9.507 neue Waldbrände ausgebrochen. In einzelnen Regionen wurde der Notstand ausgerufen.